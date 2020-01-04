Simge Sağın, Gigi Hadid’in 2016’da giydiği elbisenin birebir aynısını giyerek sahneye çıktı

Simge Sağın, yılbaşında Antakya'da bir otelde sahneye çıktı. Siyah bir elbise giyen Sağın'ın üzerindeki kıyafet sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Sağın'ın üzerindeki tasarımın orijinali Versace markasına ait ve 2016 yılında Gigi Hadid giymişti...

Yılbaşında, Antakya’da bir otelde sahne alan Simge Sağın, çapraz kesim, siyah, ışıltılı bir elbise giydi. Nazlı Ceren Köksal imzalı kıyafet, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı ve tasarımın ‘Esinlenilmiş’ olduğu ortaya çıktı.



Bu kıyafetin orijinali Atelier Versace markasına ait. Swarovski kristalleri ile bezeli, bacak dekolteli kırmızı kıyafeti, 2016 yılında, American Music Awards’ta – Amerikan Müzik Ödüleri’nde, Gigi Hadid giymişti…



Sağın’ın ‘Esinlenerek’ tasarlanan kıyafeti, Versace tasarımı ile birebir benzerlikler gösteriyor ve bu durum sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştirildi…

Keşke Simge orijinal tasarım tercih etseydi de, Gigi Hadid ile kıyaslayıp kendisine kıyafetin daha çok yakıştığı haberini yapıp, şarkısında olduğu gibi ‘As As As bayrakları’ deseydik…