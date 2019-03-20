Simge Sağın podyuma sadece selamlamaya çıktı

Tasarımcı Emre Erdemoğlu, Onu Alma Beni Al isimli 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu Mercedes Benz Fashion Week kapsamında tanıttı. Koleksiyon, Sezen Aksu şarkılarından esinlenerek hazırlanmış. Tasarımların büyük bir çoğunluğunda Sezen Aksu’nun portresini görmeniz mümkün…

Defilenin bir de sürpriz ismi vardı; şarkıcı Simge Sağın… Sağın podyumda yürümese de, Emre Erdemoğlu ile misafirleri selamlamlamaya çıktı.

‘YANIMDA GÖRMEK İSTEDİM’

Defileyi izleyenler ünlü şarkıcının neden insanları selamlamaya çıktığını anlamadı. Konuya ise daha sonra ulaştığımız Erdemoğlu açıklık getirdi ve “Koleksiyonu ilk anlattığım kişi Simge’ydi. Konuyu anlattığımda çok duygulandı gözleri doldu. Her anımda yanımda olunca, selamlamaya da birlikte çıkmak ve Simge’yi yanımda görmek istedim” dedi.