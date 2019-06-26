Siyahi, transeksüel ve serabral palsi olan Aaron Philip tarihe adını yazdırdı

Genç model Aaron Philip, özellikle kapaklarıyla ses getiren Paper Magazin dergisine kapak oldu. Ama Philip sadece kapak olmadı, ilk siyahi, ilk transeksüel ve ilk Serabral palsi (Doğum öncesi, sonrası ve sırasında oluşan beyin hasarı ya da hastalıkları sonucu oluşan, ilerleyici olmayan hareket ve duruş bozukluğu)hastası bir model olarak tarihe geçti…

Son bir yıldır Elite Model menajerlik şirketiyle çalışan Philip dergiye verdiği röportajda “Moda endüstrisi sadece tek bir tip vücut modelini tanıyordu ve uzun zamandır tek bir tip vücut kabul ediliyordu. Ama şimdi biz sektöre giriyoruz. Bu iklimde, tüm vücut tipleri öne çıkmak ve takdir edilmek istiyor. Sadece takdir edilmek değil, aynı zamanda arzu edilebilir ve kabul edilebilir de olmak istiyor” dedi.

Kendini bir aktivist olarak tanımlayan Aaron Philip, moda endüstrisinde de emin adımlarla ilerliyor: “Moda dünyasında hala engelli insanlar daha az görünür ve daha az dikkat çekici. Ben, Jillian Mercado'dan sonra, moda sektöründeki iki engelli modelden biriyim artık.”

“Sesimi, sadece olmamız gereken yere gitmenin yolu olarak yükselteceğim” diyen Philip, “Bunu benim pozisyonumdaki diğer kızların yapmak zorunda kalmaması umuduyla yapacağım. Diğer kızlar sadece yaşayabilir ve işlerini yapabilirler” şeklinde konuştu.

