Sofia Jirau, Victoria’s Secret’ın ilk Down sendromlu modeli oldu

Son dönemlerinde çeşitlilikten uzak ve belirli kalıplara dayatan modelleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Victoria's Secret bu imajını değiştirmek için harekete geçti. Dünyaca ünlü iç giyim firması, kapsayıcılık vurgulu yeni kampanyasında ilk defa Down sendromlu bir modele yer verdi.

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Dünyanın önde gelen iç giyim markalarından Victoria’s Secret, yıllarca belirli beden kalıplarına bağlı kalmakla eleştirildikten sonra imajını değiştirmek ve ‘çeşitliliğe açık’ görünmek için harekete geçti.

Firma, geçtiğimiz yıllarda büyük beden modellerle çalışmaya başlarken, kapsayıcılık vurgulu yeni kampanyasında ilk defa Down sendromlu bir modele yer verdi.

Firmanın Instagram hesabından yapılan resmi duyuru ile 24 yaşındaki Sofia Jirau, Victoria's Secret kampanyasında yer alan ilk Down sendromlu kişi oldu.

Jirau'nun yanı sıra 17 kadının yer aldığı kampanyada Victoria's Secret'ın “bütün kadınları kucaklayıcı olmaya olan bağlılığı” vurgulandı.

INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU

Instagram hesabından haberi duyuran Jirau, “Hayal ettim, çalıştım ve bugün bir rüya gerçek oldu. Sonunda sana büyük sırrımı söyleyebilirim… Down Sendromlu ilk Victoria’s Secret modeliyim!” dedi.

Jirau, “Projelerimde beni her zaman desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim” diye devam etti. “Bu sadece başlangıç, ama artık sınır yok!” ifadelerinde bulundu.

Jirau, Şubat 2020’de ilk kez New York Moda Haftası’nda modellik yaptı. 2019’da “I love it” sözünden yola çıkarak “Alavett” adlı çevrimiçi mağazasını açmasıyla kariyeri modellik dışında da ilerledi.

‘HAYALİMİ YAŞIYORUM’

NYFW’deki ilk çıkışından sonra ve hakkında İnsanlara konuşan Jirau, “hayalini yaşarken” bunun genel kariyerinin sadece başlangıcı olduğunu kaydetti. “Küçükken aynada kendime baktım ve ‘model ve iş kadını olacağım’ dedim” dedi.

Şubat 2020’de Jirau ayrıca NYFW’de yürürken bir videosunu Instagram hesabından paylaşarak, “Bunun için doğdum ve dünyaya bir modelin parlaması için gereken her şeye sahip olduğumu göstermek istiyorum.” yazmıştı.

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