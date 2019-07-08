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Sofia Richie mayo markası için kamera karşısına geçti
Sofia Richie mayo markası için kamera karşısına geçti
Kourtney Kardashian'ın eski eşi Scott Disick ile birlikte olan 20 yaşındaki Sofia Richie, bir mayo markası için kamera karşısına geçti.
Moda 8 Temmuz 2019 - 10:56

Dünyaca ünlü şarkıcı Lionel Richie’nin 20 yaşındaki kızı Sofia Richie, Frankies Bikinis markası için kamera karşısına geçti. Bir likör dükkanında çekilen reklam filminde verdiği pozlarla dikkat çeken Richie, aynı zamanda Kourtney Kardashian’ın eski eşi Scott Disick ile sevgili…
Fotoğrafçı Sam Dameshek’in Los Angeles’ta çektiği fotoğraflar, sosyal medyada da ses getirdi. Bugün piyasaya çıkacak olan koleksiyon, mavi ve pembe tonlardan oluşuyor. Üçgen üstler, hoodies ve yüksek bel bikini altlarından oluşan kreasyonda fiyatlar da oldukça uygun. Üstler 60, altlar ise 85 dolardan başlıyor…

 