Sokak modasının rakibi; Urban stili

Son yıllarda moda dünyasında söz sahibi olan, koleksiyonların ve trendlerin yaratılmasına öncülük eden sokak modası yıllar geçtikçe etkisini daha çok gösteriyor. Hatta ve hatta dünyaca ünlü markaların kreatif direktörlüğüne dahi sokak modasından isimlerin gerilmesi bunun en büyük örneği... Ne var ki bir de Urban modası var ki, yakın zamanda sokak modasını tahtından edecek gibi görünüyor...

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Peki nedir bu Urban? Aslında çıkış noktası ‘The Get Down’ dizisi… Ağustos 2016’da yayına başlayan dizi, punk, disco ve hip-hop’un müzis piyasasını sallamaya başladığı 1970’li yıllarda geçiyor. South Bronx gençlerinin müzik anlaşıyının nasıl değiştiğini anlatan dizide, karakterlerin kıyafetleri ise pek çok kişiye ilham oldu.

Moda dünyası da ayak uydurdu

Urban modası, özellikle Kanye West, Yves Saint Laurent, Dior, Celine gibi dünyaca ünlü markaların yaratıcı yönetmenliğini yapan şu an LVMH’ye geçen Hedi Slimane, Louis Vuitton’ın erkek giyim koleksiyonunun sanat yönetmeni Virgil Abloh, Dior’un sanat yönetmeni Kim Jones gibi isimlerle daha da öne çıkıyor. Türkiye’de ise Gökhan Yavaş ve Şebnem Günay akıma ayak uyduran tasarımcılardan…

Ortak nokta; Hip-Hop

Burada ortak nokta hip-hop… Hip-hop’u, tarzını benimseyen, aynı şeyleri düşünen, aynı şeyleri giyen kişilerin buluştuğu akım ikiye ayrılıyor. Biri Urban Street yani şehirlinin sokak tarzı. Diğeri ise Urban Chick yani şehirlinin şık sokak tarzı… Sokak tarzında en önemli faktör ayakkabı. Ama öyle her ayakkabı değil, sneaker olmalı. Mesela Yeezy koleksiyonundaki modeller gibi… Daha çok bot tarzı.

Pantolonlarda dar kesim öne çıksa da salaş modeller de çok tercih ediliyor. Eşofman altları, yırtık parçalar ise olmazsa olmazlardan… Üst giyimde ise olabildiğince bol parçalara yöneliyorlar.

Kanye West’in stiline bakarak aslında Urban’ı tam olarak kestirebilirsiniz… Bir de tabii Hawaii gömleklerini unutmayalım. Sezonun en önemli parçası bu kültürün de vazgeçilmezlerinden…

Dar kesim jean ve renkli çorap favori

Şık sokak tarzı ise daha çok plaza çalışanlarının tercih ettiği bir tarz. Burada da dar kesim, bilek hizzasında biten pantalonlar, koyu renk çoraplar ve yine kolej ayakkabıları öne çıkıyor. Üst giyimde genelde desenli gömlek tercih ediliyor. Kısaca özetleyecek olursak; Urban’da dar kesim jean, Hawaii gömlek, renkli çorap, sneaker ve kep vazgeçilmez parçalar…

