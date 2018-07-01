Sokaklar gökkuşağı gibi…

Gökkuşağının tüm tonlarını üzerinizde taşımaya hazır mısınız? O halde 2018 yaz koleksiyonlarına mutlaka göz atın. Bu sezon içinizi ısıtacak renkler arasında neon ve gökkuşağı renkleri ön plana çıkacak…

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Farklı tonlar aynı tasarımda

Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve daha fazlası… Gökkuşağının tüm renklerini üzerinize giymeye hazır olun. Çünkü rengarenk bir yaz bizi bekliyor… Renkli elbiseler, pilili etekler, blok renkli tulumlar, jeanler, aksesuarlar ve daha pek çok tasarımda adeta renge hakim olacağız… Moda tasarımcıları artık tek bir renge vurgu yapmak yerine pek çok tonu birlikte kullanmayı tercih ediyor. Burberry'nin, Missoni'nin, Dolce&Gabbana, Gucci ve Versace'nin, reasyonları bile artık rengarenk.

Temeli 1970'te atıldı

İnsan Hakları Aktivisti Gibert Baker, 1970'lerde bir kumaşı kesip renklendirmiş ve ortaya ilginç bir şal çıkmıştı. Hatta o dönem oldukça popüler olan Baker, tasarımının gökkuşağının güzelliğinden ilham aldığını söylemişti. Pembe, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit ve menekşeden oluşan tasarımın meğer bir de anlamı varmış… Pembe cinsiyet, kırmızı hayat, turuncu sağlık, sarı güneş, yeşil doğa, mavi sanat, çivit ahenk ve menekşe ruhu temsil ediyormuş… Her şeyde bu tasarımdan izler görmek istediğini söyleyen Baker'in hayali 48 yıl sonra gerçekleşti ve günümüzde her yer gökkuşağı renklerine büründü…

2020'ye kadar bizimle

Gökkuşağı renkleri sokakları da etkisi altına almış durumda. Ünlü model Kendall Jenner, stiliyle dikkat çeken şarkıcı Lady Gaga, katıldığı bir davette giydiği tulumla dikkatleri üzerine çeken model Gigi Hadid bu akımın öncülerinden.

Ayrıca renkli kişiliğinizi sadece kıyafetlerde değil, telefon kılıflarınızda, mobilyalarınızda, duvar kağıtlarında, ayakkabı ve çantada da gösterebilirsiniz. Pek çok moda duayeni bu akımın 2020'ye kadar sürebileceğini belirtiyor…