Songül Öden Birkan Sokullu ile ile Cannes’da MIPCOM’a katıldı

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Yeni sezonda ‘Hayat Gibi’ dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Songül Öden ile rol arkadaşı Birkan Sokullu Cannes’da düzenlenen dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörü fuarı MIPCOM’a katıldı. Dün gece Dilek Hanif imzalı, göğüs dekolteli bir elbise giyen Öden, bugün ise Raisa&Vanessa tasarımı pembe mini bir elbise ve yine elbise ile aynı kumaştan bir ayakkabı tercih etti.

Kırmızı halıda boy gösteren Songül Öden her iki gün de oldukça şık bir görünüm elde etmiş. Tabii bazı kusurları da yok değil. Raisa&Vanessa tasarımında baştan ayağa pembe olması ve hem ayakkabıda hem elbisenin belinde kurdele detayının bulunması göz yoruyor…

Gece giydiği kahve tonlarındaki Dilek Hanif imzalı elbise ise sanırım göğüslerini fazla bastırmış. Geniş göğüs dekolteli bir elbisede de bu görüntü pek hoş durmamış…