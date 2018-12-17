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Sosyal medya Ayça Ayşin Turan’ın Serenay Sarıkaya’nın stilini taklit ettiğini düşünüyor
Sosyal medya Ayça Ayşin Turan’ın Serenay Sarıkaya’nın stilini taklit ettiğini düşünüyor
Son iki davette tercih ettiği kombinlerle Serenay Sarıkaya'ya benzetilen Ayça Ayşin Turan'a kullanıcılar 'Başkası olma kendin ol' dedi...
Moda 17 Aralık 2018 - 12:02

Türkiye’nin stiliyle kendine hayran bırakan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya. Her zaman şıklığıyla beğeni toplayan Sarıkaya, pek çok akımın başlamasına da vesile oluyor.
serenay-ayca1Öyle ki oyuncu Ayça Ayşin Turan’ın da stiliyle öne çıkan Sarıkaya’yı taklit ettiği sosyal medyanın gündeminde. Yeni dizisinin tanıtımı için iki kombin yapan ve her iki kombinin de Serenay Sarıkaya ile aynı olduğunu yaptıkları kolajlarla ortaya koyan kullanıcılar Turan’a ‘Başkası olma kendin ol’ dedi…
serenay-aycaKıyaslama da yapan sosyal medya kullanıcıları, Turan’ın beyaz takım elbise kombinini vasat bulurken, dizisinin galasında giydiği mini elbiseyi ise beğenmediler…

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