Sosyal medya Ayça Ayşin Turan’ın Serenay Sarıkaya’nın stilini taklit ettiğini düşünüyor

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Türkiye’nin stiliyle kendine hayran bırakan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya. Her zaman şıklığıyla beğeni toplayan Sarıkaya, pek çok akımın başlamasına da vesile oluyor.

Öyle ki oyuncu Ayça Ayşin Turan’ın da stiliyle öne çıkan Sarıkaya’yı taklit ettiği sosyal medyanın gündeminde. Yeni dizisinin tanıtımı için iki kombin yapan ve her iki kombinin de Serenay Sarıkaya ile aynı olduğunu yaptıkları kolajlarla ortaya koyan kullanıcılar Turan’a ‘Başkası olma kendin ol’ dedi…

Kıyaslama da yapan sosyal medya kullanıcıları, Turan’ın beyaz takım elbise kombinini vasat bulurken, dizisinin galasında giydiği mini elbiseyi ise beğenmediler…