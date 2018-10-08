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Sosyal medya moda dünyası ile dalga geçerse
Sosyal medya moda dünyası ile dalga geçerse
Günümüzde kafa dağıtmak için en çok takip edilen mecralardan biri hiç kuşkusuz sosyal medya... Özellikle Twitter ve Instagram'da espriler havada uçuyor. Her konuda zihnisinir fikirlerin ortaya atıldığı, akla gelmeyecek esprilerin yapıldığı bu mecralarda konu bir ara modaya da geldi... 'Tasarım' başlığı altında yapılan kıyafetler eleştirildiği gibi, yapılan kombinler üzerinden de tebessüm ettirecek mizah da yapıldı. İşte o tasarımlardan bazıları...
Moda 8 Ekim 2018 - 10:57

‘ŞİMDİ AL GELECEK YÜZYILDA DA GİYERSİN’

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Hailey Baldwin Adidas tasarımı ile

KIZLAR KOŞUN DOLCE&GABBANA KINA KIYAFETİ ÇIKARMIŞ

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Dolce&Gabbana 2019 kreasyonu

‘KALK KIZ BABANA ÇAY GETİR’ TASARIMI

Gucci

Gucci

‘TAM TEMİZLİK YAPIYORDUM Kİ MİSAFİR GELDİ’ KOMBİNİ

 

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Gucci

‘CANIM DÜĞÜNÜ KIŞIN YAPMASAK MI ACABA?’ TASARIMI
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‘DELİYÜREK KUŞÇU’ KOMBİNİ

H&M

H&M

‘GÖZ EDENİN GÖZÜ ÇIKSIN’

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‘ŞIK OLMAK İSTİYORUM AMA AYAKLARIM DA ÜŞÜSÜN İSTEMİYORUM’ STİLİ

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VE CÜNEYT ARKIN… YILLAR ÖNCE USTA OYUNCUNUN ÇEKTİĞİ FİLMDEKİ BU SAHNE, SENELER SONRA BİR DEFİLEYE KONU OLDU…

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Son güncelleme: 11:07 - 08.10.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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