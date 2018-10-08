Sosyal medya moda dünyası ile dalga geçerse

Günümüzde kafa dağıtmak için en çok takip edilen mecralardan biri hiç kuşkusuz sosyal medya... Özellikle Twitter ve Instagram'da espriler havada uçuyor. Her konuda zihnisinir fikirlerin ortaya atıldığı, akla gelmeyecek esprilerin yapıldığı bu mecralarda konu bir ara modaya da geldi... 'Tasarım' başlığı altında yapılan kıyafetler eleştirildiği gibi, yapılan kombinler üzerinden de tebessüm ettirecek mizah da yapıldı. İşte o tasarımlardan bazıları...
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‘ŞİMDİ AL GELECEK YÜZYILDA DA GİYERSİN’
Hailey Baldwin Adidas tasarımı ile
KIZLAR KOŞUN DOLCE&GABBANA KINA KIYAFETİ ÇIKARMIŞ
Dolce&Gabbana 2019 kreasyonu
‘KALK KIZ BABANA ÇAY GETİR’ TASARIMI
Gucci
‘TAM TEMİZLİK YAPIYORDUM Kİ MİSAFİR GELDİ’ KOMBİNİ
Gucci
‘CANIM DÜĞÜNÜ KIŞIN YAPMASAK MI ACABA?’ TASARIMI
‘DELİYÜREK KUŞÇU’ KOMBİNİ
H&M
‘GÖZ EDENİN GÖZÜ ÇIKSIN’
‘ŞIK OLMAK İSTİYORUM AMA AYAKLARIM DA ÜŞÜSÜN İSTEMİYORUM’ STİLİ
VE CÜNEYT ARKIN… YILLAR ÖNCE USTA OYUNCUNUN ÇEKTİĞİ FİLMDEKİ BU SAHNE, SENELER SONRA BİR DEFİLEYE KONU OLDU…
Son güncelleme: 11:07 - 08.10.2018