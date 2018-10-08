Sosyal medya moda dünyası ile dalga geçerse

Günümüzde kafa dağıtmak için en çok takip edilen mecralardan biri hiç kuşkusuz sosyal medya... Özellikle Twitter ve Instagram'da espriler havada uçuyor. Her konuda zihnisinir fikirlerin ortaya atıldığı, akla gelmeyecek esprilerin yapıldığı bu mecralarda konu bir ara modaya da geldi... 'Tasarım' başlığı altında yapılan kıyafetler eleştirildiği gibi, yapılan kombinler üzerinden de tebessüm ettirecek mizah da yapıldı. İşte o tasarımlardan bazıları...