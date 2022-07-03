Sosyal medyada gündem oldu: Dior’dan 144 bin TL’lik kazma, kürek takımı

Fransız lüks moda devi Dior, 144 bin TL değerindeki bahçe setini tanıttı. Setin satışa çıkmasıyla, sosyal medyada gündem oldu.

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Lüks Fransız moda evi Dior, lüksü biraz abarttı ve bahçıvanların kullandığı kazma, kürekten oluşan bahçe takımını tam 7 bin 100 sterlin yani yaklaşık 144 bin TL’den satışa çıkardı.

İlk kez bahçe eşyalarına da el atan Dior’un setinde, tabure, küçük kürek ve tırmık yer alıyor. Firma tarafından ‘boğa ve dana derileri’ kullanılarak üretilen bahçe seti, ‘kazmak için ideal’ kampanyası ile duyuruldu.

Dior, portatif bahçe setiyle, ikonik Eyer çantasından ilham alan katlanabilir taburesiyle öne çıkarken, setin satışa çıkmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Pek çok kullanıcı, kürek ve tırmıkların Amazon’da 10 sterlin yani yaklaşık 202 TL gibi bir fiyata satıldığını gösteren paylaşımlar yaparken, yalnızca ‘Dior’ yazdığı için o seti alacak birçok insan olduğuna vurgu yapıldı. Birçok kişi bu kadar pahalı bir set olmasına tepki gösterirken, firmayı insanları ‘enayi yerine koymakla’ suçladılar.

Tabure üzerinde Dior logosunun yer alması da dikkat çekti.

İtalya’da üretilen ve siyah veya bej renk seçenekleriyle satılan set, ‘bahçecilik sanatına bir övgü’ olarak nitelendirdi. Bahçe setinin sınırlı sayıda üretildiği ve her ülkede satılmayacağı açıklandı.

Dior, müşterilerine ‘bahçeciliğin zarif bir yorumunu’ sunmak için 350 sterlinlik (7 bin 100 TL) bir önlük ürettiklerini de duyurdu.

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