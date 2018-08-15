Sosyal medyanın yeni trendi; Falling Stars

Geçtiğimiz ay 'Zenginlerin yeni akımı' olarak ortaya çıkan 'Falling Stars' çığ gibi büyüyor. İş, artık zenginlerin tekelinde değil! Her kesimden insan bu trende ayak uydurmuş durumda...

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Hatırlarsanız geçtiğimiz ay sosyal medya çılgın ve bir o kadar da saçma bir akımın başlamasına neden olmuştu; ‘FallingStars’ yani ‘Düşen Yıldızlar’…

Bu akım o dönem ‘Zenginlerin yeni trendi’ diye gündeme gelmişti. Zira zengin aile çocukları ya da genç zenginler, uçaklarından inerken düşer gibi poz verip bunu Instagram hesaplarından yayınlamış, kısa sürede bu pozlar çığ gibi büyümüştü.

Yeni sosyal medya trendini başlatan kişinin DJ Smash olduğu rivayeti var. Çünkü Smash dışında bu trendi başlattığı söylenen Rus model Natasha Poly ve Lena Perminova’nın da akıma ön ayak olduğu söyleniyor. Aslında kim olursa olsun durum öyle çılgınca bir hal aldı ki, artık dünyada ‘Bu pozu vermeyen bizden değildir!’ noktasına gelindi…

Sosyal medya fenomenlerinin ve zenginlerin, özel jetlerinden inerken kendilerini yere atarak düşmüş gibi verdikleri pozlar gün geçtiktçe farklı alanlara da yayıldı. Şu an sosyal medyada #FallingStars etiketi altında yaklaşık 28 bin kişi bu pozu veriyor.

Üstelik öyle sıradan pozlar da değil. Özenle ortam hazırlanıyor, adeta prodüksiyon yapılıyor…. Hatta haberciler dahi işin içine girdi. Bir çok basın mensubu ya haber peşindeyken ya da röportaj esnasında düşerek poz vermeyi ihmal etmedi… İşte o eğlenceli kareler…

