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Sosyal medyanın yeni trendi; Falling Stars
Sosyal medyanın yeni trendi; Falling Stars
Geçtiğimiz ay 'Zenginlerin yeni akımı' olarak ortaya çıkan 'Falling Stars' çığ gibi büyüyor. İş, artık zenginlerin tekelinde değil! Her kesimden insan bu trende ayak uydurmuş durumda...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 15 Ağustos 2018 - 14:28

Hatırlarsanız geçtiğimiz ay sosyal medya çılgın ve bir o kadar da saçma bir akımın başlamasına neden olmuştu; ‘FallingStars’ yani ‘Düşen Yıldızlar’…

Akımı başlatanlardan biri; DJ Smash...

Akımı başlatanlardan biri; DJ Smash…

Bu akım o dönem ‘Zenginlerin yeni trendi’ diye gündeme gelmişti. Zira zengin aile çocukları ya da genç zenginler, uçaklarından inerken düşer gibi poz verip bunu Instagram hesaplarından yayınlamış, kısa sürede bu pozlar çığ gibi büyümüştü.
falling-stars-katya_ogoYeni sosyal medya trendini başlatan kişinin DJ Smash olduğu rivayeti var. Çünkü Smash dışında bu trendi başlattığı söylenen Rus model Natasha Poly ve Lena Perminova’nın da akıma ön ayak olduğu söyleniyor. Aslında kim olursa olsun durum öyle çılgınca bir hal aldı ki, artık dünyada ‘Bu pozu vermeyen bizden değildir!’ noktasına gelindi…

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Trende öncülük edenlerden biri de Lena Perminova.

Sosyal medya fenomenlerinin ve zenginlerin, özel jetlerinden inerken kendilerini yere atarak düşmüş gibi verdikleri pozlar gün geçtiktçe farklı alanlara da yayıldı. Şu an sosyal medyada #FallingStars etiketi altında yaklaşık 28 bin kişi bu pozu veriyor.

Bir diğer isim de Natasha Poly...

Bir diğer isim de Natasha Poly…

Üstelik öyle sıradan pozlar da değil. Özenle ortam hazırlanıyor, adeta prodüksiyon yapılıyor…. Hatta haberciler dahi işin içine girdi. Bir çok basın mensubu ya haber peşindeyken ya da röportaj esnasında düşerek poz vermeyi ihmal etmedi… İşte o eğlenceli kareler…
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Son güncelleme: 15:34 - 15.08.2018
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