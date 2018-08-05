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Spice Girls’e dair her şey
Spice Girls’e dair her şey
1990’ların efsane grubu Spice Girls’ün sergisi, dün Londra’da açıldı. Grubun en büyük hayranının katkılarıyla açılan sergi 20 Ağustos’a kadar gezilebilecek...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 5 Ağustos 2018 - 06:53

Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwell'den oluşan, 1990'ların efsane grubu Spice Girls'e dair ne varsa, SpiceUp adlı sergide bir arada… Londra'da, grubun en büyük hayranı 29 yaşındaki sunucu Rylan Clark-Neal'in katkılarıyla açılan sergi, 20 Ağustos 2018 tarihine kadar gezilebilecek…

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Bir döneme damga vurdular

Grup, 1996-1998 yılları arasında oldukça popüler olmuş, dünya çapında 55 milyon albüm, 20 milyon single satmış, 75 milyon dolar hasılat yapan bir sinema filmine imza atmış, MTV ve Brit Awards başta olmak üzere onlarca prestijli ödül kazanmıştı. Bir milyon sterlin (6.5 milyon TL), değerindeki sergi, 7 binden fazla kıyafet, 300 ayakkabı ve aksesuarı hayranlarıyla buluşturacak.

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Moda dünyasını adeta onlar yönetiyordu

SpIce Girls grubu, 90’lı yıllarda modaya da yön verdi. Yüksek platformlu ayakkabıları, ultra mini elbiseleri, pırıltının tavan yaptığı stilleriyle pek çok tasarımcıya ilham verdi. Öyle ki grup o dönem tasarımcılar ile bir araya gelmiş, Gucci İngiliz bayrağı elbisesi gibi kombinleri ile moda tarihine geçmişlerdi…

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4 yıldır üzerinde çalışılıyor

Serginin fikir babası, koleksiyoner Alan Smith-Allison. 4 yıl ön çalışması yapılan sergide Victoria Beckham'ın Gucci siyah elbisesi, Melanie Brown'un monogramlı Buffalo botları, Melanie Chisholm'un DKNY eşofman altı yine Melanie Brown'un sütyen üzerine giydiği bordo ceket sergileniyor.

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