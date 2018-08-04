Starlar onları tercih ediyor

Türk tasarımcılar dünya moda sektöründe emin adımlarla ilerliyor. Kimi prensesleri, kimi Hollywood ünlülerini kimi de sahne yıldızlarını giydiriyor. Paris, Londra, Milano gibi ünlü moda haftalarında artık Türk rüzgarı esiyor. Biz de gurur duyduğumuz başarılı tasarımcılarımızı mercek altına aldık…

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Türk moda tasarımcıları, yurtdışında emin adımlarla ilerliyor… Prensesler, düşesler, ünlü oyuncular, şarkıcılar ve şov dünyasının ünlü isimleri Türk tasarımcıları tercih etmeye başladı. Ünlü moda haftalarına katılan Hakan Yıldırım, Bora Aksu, Hüseyin Çağlayan, Zeynep Kartal, Hakan Akkaya gibi tasarımcılarımız dışında bir de ürünleriyle gündemde olan Mery Mu, Sanayi 313, Les Benjamins gibi isimler de var.

Saraya davet edildi

Kraliyet Ailesi'nin sevdiği tasarımcılar: Bora Aksu ve Erdem Moralıoğlu… Cambridge Düşes'i Kate Middleton Erdem'in tasarımlarını , Kraliçe II. Elizabeth ise Bora Aksu’yu tercih ediyor. Aksu, kraliçe tarafından, İngiliz modasına katkılardan dolayı, iki kez saraya davet edildi.

Lady Gaga'nın Türk tasarımcılara ilgisi

Türk tasarımcı tercih eden isimlerin başında Lady Gaga geliyor. Zeynep Kartal, Hakan Yıldırım ve Zeynep Tosun onun için özel kıyafetler hazırlıyor. Lakin içlerinden Kartal, Gaga ile bizzat görüşüp isteği üzerine tasarımlar yapıyor. Zaten Türkiye'de de yurtdışında da ‘Lady Gaga'nın tasarımcısı' olarak isim yaptı Zeynep Kartal…

Rihanna'nın tercihi Yıldırım

Zeynep Tosun ise Lady Gaga dışında Victoria's Secret meleği Jourdan Dunn, Nicole Sherzinger gibi isimler için de tasarımlar yapıyor. Hakan Yıldırım da yurtdışındaki gururlarımızdan biri. Madonna, Cindy Crawford, Emma Watson, Eva Herzigova, Paris Hilton ve Rihanna'ya elbiseler hazırlıyor.

Jennifer Lopez konserlerinde tercih ediyor

Ece ve Ayşe Ege kardeşlerin markası Dice Kayek; Uma Thurman, Mathilda May, Audrey Tautou gibi yıldızları giydirirken, Cengiz Abazoğlu'nun tasarımlarını Jennifer Lopez konserinde tercih ediyor. Yurtdışında adından sıkça söz ettiren Hüseyin Çağlayan ise Michelle Obama ve Katy Pery'ye kıyafetler hazırlıyor.

Gençler atağa geçti

Enis Karavil’in markası Sanayi 313 ise Gigi Hadid'in favori terlik markası… Beyonce'nin eşi Jaz Z geçtiğimiz ay ünlü şarkıcı ile birlikte çıktığı konserde Les Benjamins’in koleksiyonundan bir ceket tercih etmişti… Markayı ayrıca Robet Downey Jr., Barbara Palvin, Jared Leto, Miley Cyrus ve Rita Ora da tercih ediyor.

Prensesin elinde Türk çantası

Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice dünya basınında isminin baş harfinin yazılı olduğu Mery Mu tasarımı çanta ile görüntülenmişti. Daha sonrasında ise markaya ait başka bir modeli Olivia Palermo gibi isimlerin elinde de görmüştük…