Stefano Gabbana ve Domenico Dolce Çinliler’den özür diledi

Geçtiğimiz hafta yayınladıkları 'DG Loves China' reklam filminden sonra Çinliler'in ve sosyal medyanın hışmına uğrayan Stefano Gabbana ve Domenico Dolce, bugün bir video ile özür diledi...

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Ünlü moda evi Dolce&Gabbana şu sıralar zor günler geçiriyor. Yayınladıkları ‘DG Loves China’ reklam filminden sonra Çin halkının hışmına uğrayan markanın başına gelmeyen kalmadı. Önce Stefano Gabbana'nın kişisel hesabı hacklendi, sonra Dolce&Gabbana'nın Şangay'daki ‘The Great Show'u iptal oldu ve en son Dolce&Gabbana markasının resmi hesabı hacklendi. Çünkü İtalyan moda evi Dolce&Gabbana tarafından hazırlanan reklam filminin Çin halkına bir hakaret olduğu ve markanın ‘Irkçılık’ yaptığı konuşuldu. Bugün ise markanın kurucuları Domenico Dolce and Stefano Gabbana, hazırladıkları bir videoyla özür diledi.

Çinliler’e hitaben ‘Bizi affedin’ diyen moda tasarımcıları, videonun sonunda özürleri hep bir ağızdan Çince de dile getirdi. Domenico Dolce, “Olanları büyük bir üzüntü ile çok düşündük. Ülkenizde neden olduğumuz durum için çok özür diliyoruz. Ailelerimiz bize her zaman tüm dünyadaki farklı kültürlere saygı göstermemizi öğretti. Bu yüzden kültürünüzü yorumlarken hata yaptıysak özür dileriz” şeklinde konuştu.

Çin’e her zaman çok büyük hayranlık duyduklarını ve çok fazla Çin kentini ziyaret ettiklerini dile getiren Dolce, “Kültürünüze aşığız. Elbette daha öğrenecek çok şeyimiz var ve bu yüzden kendimizi ifade etme şeklinde hata yaptıysak sizden özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Stefano Gabbana da “Sayıları çok fazla olan dünyadaki tüm Çinlilerden de özür dilemek isteriz. Bu özrü çok ciddiye alıyoruz. Bu tecrübeyi bir hazine olarak düşünüyoruz ve bir daha asla olmayacağını söylemek istiyoruz. Çin kültürüne her şeyiyle saygı göstereceğiz” dedi.