Stella McCartney imzalı Minnie Mouse’un yeni imajı tepki topladı

Disney'in ikonik figürlerinden biri olan Minnie Mouse klasikleşmiş kırmızı elbisesini bıraktı. Ancak ünlü moda tasarımcısı Stella McCartney imzalı mavi bir takımla sevenlerinin karşısına çıkan Minnie'nin yeni görüntüsü tepki topladı.

İlk defa 1928 yılında yaratılan Minnie Mouse, kırmızı ve zaman zaman da pembe puantiyeli elbisesi ve aynı renkteki kurdelesiyle ortaya çıktı. Ancak Disneyland Paris, bu ikonik karekteri için yenilemeye gitti ve ünlü modacı Stella McCartney ile anlaştı.

Disneyland Paris, salı günü Twitter üzerinden ünlü karakterin yeni kıyafetini tanıttı; ancak, tweet’in yayınlanmasından birkaç dakika sonra, düzinelerce kullanıcı stil değişikliğine tepki gösterdi.

McCartney, mart ayında gerçekleşen Kadın Tarihi Ayı için Minnie’ye yeni sürdürülebilir bir kostüm yarattı. Bununla birlikte, bu hareket, kargaşayla karşılandı.

Geçtiğimiz iki yıl içinde Disney, Peter Pan ve The Jungle Book dahil olmak üzere klasik filmlerinin birçoğunu ırkçılık, eşitlik olgularını temel alarak incelemeye aldı.

Bu haftanın başlarında Disney, Game of Thrones oyuncusu Peter Dinklage’in eleştirilerini takiben Pamuk Prenses’in canlı aksiyon versiyonunda orijinal hikayede görünen yedi cücelere farklı bir yaklaşım sunacağını duyurduğunda birçok hayranını şaşırttı.

Şirketin son hamlesi ise Minnie Mouse’un McCartney’nin mavi pantolon ve blazer takımıyla sunulması oldu. Ayrıca Minnie’nin kırmızı fiyonk şeklindeki kurdelesi de mavi bir fiyonkla değiştirildi.

Paul McCartney’nin kızı olan modacı Stella McCartney tasarımı ile ilgili şunları söyledi: “Minnie’nin Disneyland Paris’te ilk pantolonunu giymesini istedim, bu yüzden ikonik kostümlerimden birini sürdürülebilir kumaşlar kullanarak tasarladım.”

2001 yılında kendi giyim markasını kuran ve o zamandan beri moda endüstrisinde büyümeye devam eden tasarımcı, aynı değerleri paylaştıkları için Minnie’nin her zaman kalbinde özel bir yere sahip olduğunu da söyledi: “Minnie Mouse ile çalışmaktan çok memnunum. Minnie’nin kalbimde her zaman özel bir yeri olmuştur. Aynı değerleri paylaşıyoruz. Minnie’nin sevdiğim yanı; mutluluğu, kendini ifade etmeyi ve özgünlüğü bünyesinde barındırması ve dünyanın her yerinden her yaştan insana ilham vermesi. Ayrıca, harika bir tarzı var.”

