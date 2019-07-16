Stella Mccartney LVMH ile anlaşma imzaladı

Dünyaca ünlü marka Stella McCartney’in kurucusu ve tasarımcı Stella McCartney, Kering ile yollarını ayırdıktan bir yıl sonra rakip firma LVMH ile anlaşma imzaladı. LVMH’nin tasarımcıyla ortaklığa girme kararı, şirketin Unesco ile de ortaklık yapmış olması nedeniyle sürdürülebilirlik desteğini hızlandırma planının bir parçası. Anlaşmanın kesin detayları eylül ayına kadar açıklanmayacak olsa da McCartney’nin şirketin çoğunluk hissedarı olmaya devam edeceği belirtildi. Stella McCartney ayrıca markasının erkek giyim, kadın giyim ve çocuk giyimini denetleyen evin yaratıcı direktörü olmaya devam edecek.

