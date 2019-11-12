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Stella McCartney, Meghan Markle’ın giydiği ceketi paylaştı linç yedi
Stella McCartney, Meghan Markle’ın giydiği ceketi paylaştı linç yedi
İngiltere'de 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı Anma Günü'nde Meghan Markle, Stella McCartney imzalı bir kaban giydi. Tasarımcı bunu sosyal medya hesabında paylaşınca da adeta linç yedi ve paylaşımı kaldırdı...
Moda 12 Kasım 2019 - 08:43

İngiliz Kraliyet Ailesi, 10 Kasım’da tam kadro olarak Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlerin anıldığı Anma Günü’nde yer aldı. Savaşta hayatını kaybedenlerin anıldığı törende Kraliçe II. Elizabeth töreni, Cornwall Düşesi Camilla ve Cambridge Düşesi Kate ile birlikte izledi. Meghan ise statü gereği geride kaldı ve başka bir balkonda Wessex Kontesi Sophie ve Prenses Anne’in eşi Koramiral Timothy Laurence ile takip etti.

Meghan Markle

Kate Middleton Anma Günü’nde Catherine Walker imzalı İngiliz subaylarının kıyafetlerinden izler taşıyan bir palto giydi. Meghan Markle ise 1500 sterlin değerinde Stella McCartney markasına ait yün bir palto tercih etti.

Wessex Kontesi Sophie, Meghan Markle ve Prenses Anne’in eşi Koramiral Timothy Laurence

Törene ünlü moda tasarımcısı McCartney de davetliydi ve bir anlık gaflete düşerek Instagram hesabından kendi reklamını yaptı. Markle’ın fotoğrafını paylaşıp, tasarımın kendine ait olduğunu yazan tasarımcı 40 binin üzerinde beğeni aldı.

Stella McCartney kısa sürede bu paylaşımı sildi.

Ne var ki ‘Düşes 2019 sonbahar koleksiyonumuza ait bir ceketimizi giydi, onur duydum’ diyen McCartney, bir anda sosyal medyanın hışmına uğradı. Hakaretlere ve eleştirilere maruz kalan 48 yaşındaki Stella’ya ‘Ölülerimizin anıldığı bir günde sen ticaret peşindesin’, ‘Reklamını yapmak için anma gününü mü bekledin’, ‘Kraliyetin imajını kullanarak yeni müşteriler mi arıyorsun’. ‘Kıyafetlerinizi satmak için uygun bir zaman değil. Bu çok yanlış Stella’ gibi yorumlar yapıldı…

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Son güncelleme: 09:01 - 12.11.2019
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