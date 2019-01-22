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Stella McCartney tasarımında buluttan ‘Penis’ olması şoka uğrattı
Stella McCartney tasarımında buluttan ‘Penis’ olması şoka uğrattı
Stella McCartney, yeni koleksiyonunu babasının da üyesi olduğu Beatles'a adadı. Ne var ki bir tasarımda ortaya çıkan 'Penis' çizimi moda dünyasını karıştırdı...
Moda 22 Ocak 2019 - 14:22

Ünlü moda tasarımcısı Stella McCartney yeni koleksiyonunu efsane grup Beatles’a adadı. Babasının da üyesi olduğu grubun, 1968 yılında yayınlanan animasyon filmi Yellow Submarine’den esinlenerek bir koleksiyon hazırlayan tasarımcı, böylece animasyon filminin üzerinden 50 yıl geçmesinin de yıldönümünü kutlamış oldu.

Beatles grubunun 1968'de yayınlanan animasyon filminden bir kare...

Beatles grubunun 1968’de yayınlanan animasyon filminden bir kare…

Buraya kadar her şey normaldi. Ta ki tasarımlar arasında yer alan bir gömleğin üzerindeki buluttan bir ‘Penis’ fotoğrafı görene kadar. Moda dünyasında tartışmalara neden olan gömlekteki desenin bilerek mi öyle bırakıldığı ya da tamamen tesadüf mü olduğu bilinmiyor. Zira 47 yaşındaki tasarımcı da pek çok basın kuruluşunun görüş alma istediğini de geri çevirmiş ve konu hakkında bir açıklama yapmak istememiş.

Şu an herkes bu gömleği konuşuyor...

Şu an herkes bu gömleği konuşuyor…

Son güncelleme: 17:52 - 22.01.2019
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