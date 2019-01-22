Stella McCartney tasarımında buluttan ‘Penis’ olması şoka uğrattı

Stella McCartney, yeni koleksiyonunu babasının da üyesi olduğu Beatles'a adadı. Ne var ki bir tasarımda ortaya çıkan 'Penis' çizimi moda dünyasını karıştırdı...

Ünlü moda tasarımcısı Stella McCartney yeni koleksiyonunu efsane grup Beatles’a adadı. Babasının da üyesi olduğu grubun, 1968 yılında yayınlanan animasyon filmi Yellow Submarine’den esinlenerek bir koleksiyon hazırlayan tasarımcı, böylece animasyon filminin üzerinden 50 yıl geçmesinin de yıldönümünü kutlamış oldu.

Buraya kadar her şey normaldi. Ta ki tasarımlar arasında yer alan bir gömleğin üzerindeki buluttan bir ‘Penis’ fotoğrafı görene kadar. Moda dünyasında tartışmalara neden olan gömlekteki desenin bilerek mi öyle bırakıldığı ya da tamamen tesadüf mü olduğu bilinmiyor. Zira 47 yaşındaki tasarımcı da pek çok basın kuruluşunun görüş alma istediğini de geri çevirmiş ve konu hakkında bir açıklama yapmak istememiş.