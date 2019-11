Stella McCartney veganlık konusunda insanları eğitmek istiyor

Pazar günü, Anma Günü’nde Meghan Markle’ın giydiği kabanın kendisine ait olduğunu Instagram hesabında paylaşarak insanların tepkisini çeken, The Beatles grubunun üyesi Paul McCartney’in kızı Stella McCartney, veganlık konusunda insanları eğitmek istediğini açıkladı. Annesi Linda McCartney’den ilham alan ünlü tasarımcı, “Annem sebzeleri hazırlayıp buzluğa koyardı ve çok daha ucuza mal olurdu. İnsanları veganlığa yönlendirmek istiyorsak önce onları eğitmeliyiz” dedi.

The Sunday Times’a konuşan McCartney moda dünyasını da sürdürülebilir değişimlerle de adından söz ettiriyor. Geçen ay dünyanın ilk sürdürülebilir biyolojik bazlı yapar kürkünü tasarlayan tasarımcı moda dünyasına yazdığı açık mektupta, moda endüstrisinin yol ayrımında olduğunu ve bu sürecin daha sistematik bir döneme geçiş yapmak için fırsat olduğunu vurguladı.

McCartney mektubuna şu sözlerle devam etti: “Moda endüstrisi şu an dünyaya en çok zararı veren endüstrilerden biri. Her saniye tekstil sanayisinden çıkarılan atıklar ya depolama merkezlerine gönderiliyor ya da yakılıp soluduğumuz havaya zarar veriyor. Bu endüstri okyanusları kirletmede 3. sıraya yükseldi. Hiçbir şey değişmezse, 2050 yılında dünyanın karbon salınımının çeyreğini oluşturacak. Şimdiki yöntem sürdürülebilir bir yöntem değil. Bilim açık ve nettir, her zamanki gibi devam etmek bir seçenek değil” dedi.