Stil sahibi karizmatik babalar

Yakışıklıkları, karizmaları, mesleklerindeki başarıları, yetenekleri.... Tüm bu özelliklerine bir de babalık duygusunu ekleyen dünyaca ünlü isimler, stilleriyle de dikkat çekiyor. David Beckham, Ryan Reynolds, Tom Cruise, Mariano Di Vaio, Brad Pitt bunlardan sadece bazıları...
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Ünlü stil sahibi babalar kadrosunun en fenomen ismi kesinlikle David Beckham. Victoria Beckham gibi moda tasarımcısı bir eşe sahip olan Beckham her daim tarzıyla adından söz ettiriyor. 4 çocuk babası Beckham son olarak Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğününde tercih ettiği jaketatay ile de günün konusu olmuştu…
Altı çocuk babası Brad Pitt de stiliyle dikkat çeken isimlerden biri. Şapka takmayı seven Pitt genellikle salaş görünüm seviyor. Bu da ona yakışıyor doğrusu…
İkisi evlatlık olmak üzere toplamda üç çocuk babası olan Tom Cruise da günlük hayatında jean pantolon ve basic tişört giymeyi tercih ediyor. Pitt gibi salaş bir tarza sahip olan Cruise, özel günlerde ise tabir yerindeyse jilet gibi…
Şu sıralar Deadpool 2 filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ryan Reynolds iki çocuk babası. Her daim şık bir imaja sahip olan Reynolds günümüz stil ikonlarından biri…
Gelelim Mariano Di Vaio’ya… Kendisi aslında bir blogger. Ama zaman içinde öyle çok takipçiye sahip oldu ki oyunculuk, modellik ve yazarlık yapmaya da başladı. Stiliyle yıllardır herkese ilham olan Mariano’nun bir çocuğu var…