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Sudi Etuz defilesinde podyumda yürüyen kedi herkesi gülümsetti
Sudi Etuz defilesinde podyumda yürüyen kedi herkesi gülümsetti
Her sezon farklı ve tarihi bir mekanda defile yapan Sudi Etuz, bu kez de Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nı tercih etti.
Hale Ceylan BARLAS
Moda 10 Ekim 2019 - 16:43

Bir dönem şöhret olabilmek uğruna, elinde avucunda ne varsa satıp İstanbul’a gelenlerin ilk uğrak yeri olan Unkapanı Plakçılar Çarşısı, bugün bir defileye ev sahipliği yaptı.
Her sezon farklı ve tarihi mekanlarda yeni koleksiyonunu tanıtmayı tercih eden Sudi Etuz markasının kurucusu Şansım Adalı, İMÇ’deki defilesiyle moda severleri geçmişe götürdü. Her ne kadar mekan buram buram nostalji koksa da, tasarımlar son derece moderndi…
Dönemin arabesk yıldızları ve sanat müziğinin starlarının afişleriyle süslenen çarşıdaki defilede bir de davetsiz bir misafir vardı. Çarşıda dolaşırken kendini podyumda bulan kedi, modellere eşlik etti.
İzleyenleri yıllar önceki müzik kasetleri ve plakların olduğu yıllara götüren Plakçılar Çarşısı'ndaki defilenin müzik kabininde dj'liğini ise Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger vardı. Ediger defile öncesi Zeki Müren, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay gibi efsane isimlerin eski parçalarını çaldı.