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Sudi Etuz olarak bilinen Şansım Adalı’dan parti koleksiyonu
Sudi Etuz olarak bilinen Şansım Adalı’dan parti koleksiyonu
Sudi Etuz markasının yaratıcısı moda tasarımcısı Şansım Adalı, özel bir parti koleksiyonu hazırladı. Koleksiyon yeni yıl öncesi, fark yaratmak isteyenlerin tercihi olacak.
Moda 19 Aralık 2018 - 14:27

Farklı ve özgün tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiren, Sudi Etuz'un yaratıcısı Şansım Adalı, Morhipo.com için özel bir koleksiyon hazırladı. Morhipo x Sudi Etuz koleksiyonu, yeni yıl davetlerinde fark yaratma hedefiyle hazırlanan koleksiyonda kısa ve uzun elbiseler, pantolon ve etekler, gösterişli bluzlar, sezonun öne çıkan kumaşı kadifeler, kadınsı bir silüet yaratmanıza yardımcı olacak korseler ve aksesuarlar olmak üzere toplam 45 parça bulunuyor. Tasarımlar 199 TL’den satışa sunuluyor.

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