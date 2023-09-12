Gündeme oturdu: Süper model Bella Hadid yapay zeka robotu oldu

Dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, son reklam kampanyasında büründüğü fütüristik imajla büyük yankı uyandırdı.

Sozcu.com.tr

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26 yaşındaki Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, Marc Jacobs’un “Heaven” isimli Sonbahar 2023 kampanyasında kel bir yapay zeka robotuna dönüştü.

Büyük ilgi uyandıran kampanyada, güzel model, zırh benzeri iç çamaşırı ve uyumlu gümüş baş aksesuarından başka bir şey giymeden bilimkurgu temalı bir dizi fotoğrafta yer aldı.

Bir başka fotoğrafta ise model tamamen çıplak, sadece gümüş bir kulak takısı ve omurgasından çıkan gümüş bir uzaylı dokunaçla görüldü.

Fütüristik kampanyanın diğer fotoğraflarında da Hadid, bir siber ikizle birlikte poz verirken ve bir robotu öperken görülüyor.

İlginç fotoğraflar, modelin, pembe renkli bir üst ve mini bir kot etek giyerken platform pembe çizmeler giymesiyle devam ediyor.

Fotoğraflar Carlijn Jacobs tarafından çekildi ve Danielle Emerson tarafından stilize edildi.

Kampanya, marka tarafından “Kiki’nin tasarım kodlarını içeren hazır giyim ve aksesuarlardan oluşan bir ürün yelpazesi” olarak tanımlanan yeni “Kiki Grubu”nu sergiliyor.



Koleksiyon ayrıca ilk kez 2004 yılında piyasaya sürülen Y2K favorisi Cuffz Handbag’nin yeni versiyonunu da içeriyor.

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