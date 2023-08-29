Süper model Claudia Schiffer yıllara meydan okudu

90'lı yıllara damgasını vuran süper model Claudia Schiffer, 53. doğum gününde rengarenk bikinisiyle formda vücudunu sergiledi.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü süper model Claudia Schiffer, 25 Ağustos günü Yunanistan’da kutladığı yeni yaş gününü pazar günü Instagram hesabından paylaştığı göz alıcı fotoğraflarla duyurdu.

Yaklaşık 17 bin TL’lik (625 dolar) Dolce & Gabbana bikinisiyle vücudunu sergileyen güzel mankenin formunu hala koruduğu görüldü.

Kırmızı, mavi, beyaz ve sarı desenli rengarenk mayoyu beyaz güneş gözlüğü, yüzük, kolye ve bileklikle süsleyen Schiffer, elinde bir kelebekle poz verdi ve onun uçup gitmesini izlerken gözleri parladı.

“Yunan cennetinde, bana mutlu yıllar dilemeye gelen özel bir arkadaşımla kutlama yapıyorum” yazan Schiffer’in ikinci fotoğrafı da, üzerinde “Doğum Günün Kutlu Olsun” yazan bir dizi altın renkli balonun yanında gülümserken gösteriyordu.

Ayrıca dört katılımcının yer aldığı sofrasını da gösteren yıldıza, aralarında Dua Lipa ve Jamie Oliver’ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim, bu özel günü kutlamak için yorumlarda iyi dileklerini paylaştı.

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