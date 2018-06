Sürdürülebilir modanın hızlı yükselişi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

En son iki yıl önce ABD’den yapılan bir açıklamada, Amerikalılar’ın saat başına 2.5 milyon plastik şişeyi çöpe attığı ortaya çıkmıştı. Üstelik bu şişelerin her birinin doğada ayrışması ise 500 yıl sürüyor… Yine yapılan bir başka açıklamada, her yıl okyanuslara 6 milyor kilogram çöpün atıldığı, bu nedenden dolayı da binlerce deniz canlısının öldüğü söylendi. Bunların üstüne iklim değişiklikleri, buzulların erimesi, pek çok canlının soylarının tükenmesi gibi olaylar da gerçekleşince, özellikle son 3 yılda geri dönüşüme daha çok önem verilmeye başlandı. Tabii bunda teknolojinin gelişmesinin de önemi büyük…

Örneğin; Her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda geçtiğimiz yıl, İngiltere'nin en ünlü kanser vakıflarından Ellen MacArthur Foundation dünyanın en büyük 11 perakende ve ambalaj şirketinin en geç 2025’e kadar yüzde 100 geri dönüşümlü, tekrar kullanılabilir ya da kompostlanabilir ambalaj kullanma kararı aldığını açıkladı.

Aslında çöpleri geri dönüştürmek çok eski zamanlara dayanıyor. İnsanlar eskiyen metal parçaları atmak yerine, onları eritip kendilerine ev eşyaları yaparlarmış. Hatta 2. Dünya Savaşı’nda da aynı şeyler kendini tekrar etmiş. Günümüzde ise dünyanın pek çok ülkesinde geri dönüşüm hızla ilerliyor. Ne var ki bu konuda ülkemiz diğer ülkere göre geride. Zira geçmiş yılların verilerine göre Türkiye yılda yaklaşık 31 milyon ton atık üretiyor ve 2016’da bu rakamın sadece 2 milyon tonu geri dönüşüme kazandırılmış.

Geri dönüşüm konusunda uzun yıllardır sürdürülebilir modayı benimseyen pek dünyaca ünlü pek çok marka var. Cos, Lanvin, Chanel, Moschino, Hermes, Marks and Spencer, Louis Vuitton gibi. Bir Türk markası olan Knitss de sürdürülebilir moda markalarından biri. Bir diğeri ise H&M…

Geri dönüştürülmüş meteryal kullanımı ile doğal kaynakların kullanımını azaltarak, çevresel etkisinin azaltılması temel ilke edinen markanın 2017 sürdürülebilirlik raporuna göre; 100 milyon pet şişeye eş değer geri dönüştürülmüş polyester kullanmış. Toplam materyal kullanımın yüzde 35'i geri dönüştürülmüş ya da sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş. Marka aynı zamanda gezegeni korumak ve modada döngüyü tamamlamak amacıyla, 2015’ten bu yana Global Change Award’u düzenliyor.

H&M Kreatif Danışmanı Ann-Sofie Johansson konu hakkında da şu şekilde konuştu: “Farklı inovasyon ve materyaller her sezon koleksiyonlarımıza dahil oluyor. Geri dönüştürülmüş camdan yapılmış boncuklar, yapay elmaslar, geri dönüştürülmüş eski kot kumaşlardan üretilmiş Denimite malzemesi ya da hurda materyalinden oluşan geri dönüştürülmüş gümüş gibi yenilikçi malzemelerle çalışarak, sofistike bir cazibeye sahip çağdaş stiller oluşturuyoruz.”

Fjällräven de sürdürülebilir moda prensibini benimseyen markalardan biri. Türkiye Distribütörü, Novapera CEO'su Selçuk Gerger’den geri dönüşümün nasıl yapıldığına dair ilginç bilgiler aldık. Markanın ikonik modeli Re-Kånken’in, 11 pet şişenin geri dönüştürülmesinden üretildiğini belirten Gerger şöyle devam ediyor: “Öncelikle pet şişeler eritiliyor ve plastik çipler haline getiriliyor. Onlar da eritilip uzun liflere ve ardından kumaş yapılabilen iplere dönüştürülüyor. Bu iplikle ikonik çantalarımızın kumaşı dokunuyor.”