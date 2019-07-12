Süreyya Yalçın’ın çizmeli pozu sosyal medyayı salladı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Süreyya Yalçın, eşi ile birlikte Bodrum’da tatiline devam ederken, bir yandan da kendi tasarladığı mayolarla, teknede poz vermeyi ihmal etmiyor.

Genelde taşlı, işlemeli mayolar tasarlayan ve giyen Yalçın, dün de indigo mavisi bir bikini, uzun kovboy çizmeleri ve yine mavi bir gömlek giydi. Yalçın’ın güneşin altında, sıcak bir havada böyle poz vermesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Pek çok kişi ‘Ayaklar kurdeşen olacak’, ‘Kim Kurdeşyan’, ‘Hepsi fazla paradan. Beyni yandı kadının’, ‘Allah akıl fikir versin’, ‘Oryantal kıyafeti mi o’, ‘Bu Cennet Mahallesi’ndeki Pembe değil mi?’ gibi yorum yaptı.