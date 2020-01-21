Tasarımcı Ayşegül Afacan Köksal, büyük orman yangınına destek oluyor

Avustralya'da uzun bir süredir devam eden doğal yaşamı olumsuz etkileyen büyük orman yangınları için dünya el ele verdi. Değişen iklim krizi hakkında ciddi farkındalık yaratan, çok fazla insan ve hayvan kaybının yaşandığı bu üzücü olay için tasarımcı Ayşegül Afacan Köksal ve ekibi de kolları sıvadı. Mybestfriends adındaki markasıyla dünyamızda kalıcı hasar bırakan bu felaketin yaralarını sarmak için Ocak ayında yapılacak online alışverişlerinde elde edilen gelirin bir kısmını WWF/Doğal Hayat Kurtarma Vakfı'na bağışlıyor.