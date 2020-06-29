Tasarımcı Burcu Erken’den hipnoz etkili modeller

Tasarımcı Burcu Erken, ‘Burcu Erken Luxury Beachwear’ adını verdiği markasıyla plaj modasına iddialı bir giriş yaptı. 2020 yazını ikinci koleksiyonu ‘Hipnoz’ ile karşılayan Erken, siyah, altın sarısı, ateş kırmızısı, lacivert ve mürdüm renklerinin ağırlıkta olduğu koleksiyonunda sezonun trendi volanları, büyük fiyonkları, suda bozulmayan pirinç aksesuvarları ve ışıltılı taşların kullandığı tasarımları ön plana çıkardı.

“Tasarımlarımı hayata geçirirken güneşin altında ışıl ışıl parlayan güçlü kadınları hayal ediyorum” diyen Burcu Erken'in koleksiyonu, şıklığı ve zarafetiyle fark yaratmak isteyen kadınlara hitap ediyor: “Markamı en iyi kullandığım zarif ya da gösterişli aksesuvarlar anlatır. ‘Her yerde her zaman parlayın' mottosuyla çalışıyoruz. Ürünün bedene düzgün oturmasından dikiş kalitesine, hatta paketlemeye kadar tüketiciye uzanan yolculuğumuzun her durağında çok titiz davranıyoruz.”

