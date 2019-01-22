Tasarımcı Rohit Bal defilesine sokak köpeği damga vurdu

Mumbai'de bir sokak köpeği moda tasarımcısı Rohit Bal'ın defilesine adeta baskın yaptı. Podyuma çıkan sevimli köpeği defileden çıkarmak ise oldukça zor oldu...

Şu sıralar kediler ve köpekler podyumda adeta hüküm sürüyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz ekim ayında Vakko Esmod Moda Akademisi defilesi yapılmıştı ve sevimli bir kedi podyumu ele geçirmişti. Aynı olay geçtiğimiz günlerde Mumbai’de gerçekleşti.

Hintli ünlü moda tasarımcısı Rohit Bal defilesi eğlenceli görüntülere sahne oldu. Bir sokak köpeği merdivenlerden inerek modellerin yanına gitti ve baştan aşağı podyumu dolaştı. Neredeyse her modeli koklayan, onlara sevimlilik yaparak kuyruk sallayan şaşkın köpek, defileyi izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Her ne kadar görevliler köpeği defileden çıkarmak istese de pek başarılı olamadı.