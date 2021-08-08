Tasarladığı elbise ile sosyal mesafenin önemini moda dünyasına taşıdı

Örümcek elbise ismini verdiği tasarımıyla corona virüsü pandemisinin en önemli önlemlerinden biri olan sosyal mesafe için çözüm yarattı.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hollandalı tasarımcı ve mühendis Anouk Wipprecht, modayı ve teknolojiyi birleştirip günümüzün en önemli sorunlarından biri olan sosyal mesafeye çözüm oldu. Wipprecht, vücudu saran sensörler sosyal mesafe konusunda uyarıcıları olan elbiseyi 3D baskı tekniğini kullanarak oluşturdu.

Wipprech, elbiseyi; “Kullanıcının mahrem alanını, kişisel alanını, sosyal alanını ve kamusal alanını ölçer” diye tanımladı.

Elbisenin omuzlarındaki sensörler yardımıyla hareket eden uzun örümcek benzeri dokunaçları bulunuyor. Ne zaman biri kişisel alana girerse, uyarı veriyor.

Şu anda sınırlı sayıda olan bu 3D baskılı tasarım, modeller tarafından ABD, Çin, Rusya ve Amsterdam’da sergilendi.

Anouk Wipprecht, şu anda, anksiyete ve depresyon gibi şeyleri görsel olarak ölçen birkaç giyilebilir prototip üzerinde çalışmak üzere görevlendiriliyor.

Wipprecht çalışmalarını şöyle açıklıyor: “Negatif duyguların hakim olmaya başladığı bir zaman ve çağda yaşıyoruz. Pek çok insan daha depresif moda girmeye başlıyor, belki de bu konuda konuşmak istemiyor. Dolayısıyla, bu şeylerin daha tartışılabilir hale geldiği bir durum yaratılabilir.”

İlginizi Çekebilir Güney Kore'de tuvaletleri enerjiye ve dijital paraya dönüştürdüler