Taylor Swift ve Stella McCartney’den özel koleksiyon

Taylor Swift ve Stella McCartney özel bir koleksiyon için bir araya geldi. Grammy ödüllü yıldız, yakın arkadaşı Stella McCartney ile yeni albümü Lover’ın temasını yansıtan bir koleksiyon hazırladı.

Swift konserleri dolayısıyla Londra’dayken, tasarımcıyla arkadaşlığını ilerletmiş ve hatta Stella McCartney yeni albümü ilk dinleyen beş kişiden birisiymiş. Stella McCartney şarkılardan birisinde adının geçitğini duyunca oldukça şaşırmış ve sevinmiş. İş birliği yapma fikri de böylece kendiliğinden ortaya çıkmış.

İkili sadece koleksiyon hazırlamakla kalmayıp, aynı zamanda Lover albümünün ilk konserinin tüm kıyafetlerini de birlikte hazırladı. 23 Ağustos’ta online’da ve mağazalarda satışa çıkan koleksiyonda ürünler 500 ila 1500 Euro arası değişiyor. Tişörtlerin ağırlıklı olduğu koleksiyonda ayrıca elbiseler, ceketler, çantalar da var… Pastel renklerin baskın olduğu koleksiyonda, batik desenler, grafiti işlemeler, kanat detayları ve unicorn figürleri bulunuyor.