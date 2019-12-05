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TDKD Leather & Fur Fashion Show’da tescilli güzeller podyuma çıktı
TDKD Leather & Fur Fashion Show’da tescilli güzeller podyuma çıktı
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından 4-7 Aralık tarihleri arasında 3'üncüsü düzenlenen TDKD Leather & Fur Fashion Show açılış defilesinde, Türkiye’nin tescilli güzelleri podyuma çıktı.
Moda 5 Aralık 2019 - 10:58

Tescilli güzeller, geçen gün TDKD (Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği) tarafından düzenlenen TDKD Leather & Fur Fashion Show’da podyuma çıktı. Öner Evez'in koreografisi ile podyuma çıkan ve 2020 koleksiyonunu tanıtan 2015 Türkiye güzeli Ecem Çırpan, 2016 Türkiye güzeli Gizem Kayalı ve Dünya Mankenler Kraliçesi unvanını alan 2017 Türkiye güzeli Pınar Tartan'a 32 model eşlik etti.
Başta Rusya olmak üzere Finlandiya, İngiltere, Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Yunanistan, Dubai, Moldova, Letonya, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerden binin üzerinde iş insanının katıldığı şovda konuşan TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, “Türkiye'den 61 firmanın stand açtığı, 4 gün sürecek fuarın açılış defilesinde, yurtdışından gelen 1000'i aşkın iş insanını ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dış piyasaya yönelik, 50 milyon dolara yakın bir ihracat bağlantısı oldu ve sergilenen koleksiyonlar çok büyük bir ilgi gördü” dedi.

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