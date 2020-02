The Core Istanbul için başvurular başladı

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) ile aynı mekanda, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve etkinliğin ticari boyutunu oluşturan The Core Istanbul için başvurular başladı.

Türk ve uluslararası satın alma sorumlularını, genç moda girişimcilerini ve moda basını mensuplarını tek bir çatı altında buluşturmayı amaçlayan The Core Istanbul, bu sezon etkinliğin gerçekleşeceği Askeri Müze, Harbiye’de 17 Mart tarihinde kapılarını açacak. The Core Istanbul bünyesinde ayrıca atölye çalışmaları ve paneller moda endüstrisinin önemli aktörlerini bir araya getirecek.

The Core Istanbul’a katılmak isteyen tasarımcılar ve tasarım markaları, 24 Şubat 2020 tarihine kadar http://www.mbfwistanbul.com/the-core-istanbul adresinde bulunan başvuru formunu doldurabilir, katılım şartları ve başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiye erişebilirler.