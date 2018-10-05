Thom Browne’nun yeni koleksiyonu adeta tımarhaneden çıkmış gibi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Her zaman çılgın tasarımlarıyla tanınan moda tasarımcısı Thom Browne, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’nda tanıttığı 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonuyla tepki çekti. Çünkü Barcelona FC takımının da takım elbiselerini tasarlayan Browne’nun koleksiyonu deli gömlekleri, elbiseleriyle doluyken, modeller ise podyuma yüzlerinde Hannibal maskesiyle çıktı.

Kadın ve erkek koleksiyonları hazırlayan Thom Browne aslında iki cinsin arasında bir bağ olmasından çok hoşlanıyor. Zaten tasarımlarında da bunu net bir şekilde görebilirsiniz.Defilelerinde erkeklere etek, elbise giydiriyor, peruk takıyor hatta makyaj yapıyor.

Aynı şekilde kadınlar için hazırladığı koleksiyonları tanıtırken de erkek tasarımlarını kadınların üzerinde gösteriyor. Çoğu zaman da kadın erkek kıyafetlerini birbirleriyle harmanlayıp koleksiyonlarına yön veriyor…

Dolayısıyla Thom Browne’nun hazırladığı koleksiyonları ya da podyumda yaptığı şovları çok garipsememek gerekiyor. Yine de insan ‘Barcelona FC çok şanslıymış’ demekten kendini alamıyor. Hazırladığı takım elbiseleri çok beğenmesek de en azından çok daha makul bir tasarım yapmış…