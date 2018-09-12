THY’nin yeni personel üniformaları tepki çekti: İtalyan tasarımı…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Türk Hava Yolları, kabin ekibinin üniformalarını değiştirdi ve kurumun basın müşaviri Yahya Üstün yeni kıyafetleri sosyal medya hesabından paylaştı ve dedi ki: “Yeni kıyafetleri ile bayram sabahını bekleyen bir çocuk gibi heyecanlıyız. O çocuk kadar hareketli ve dinamiğiz. Yeni evimizde yaşayacağımız sayısız güzel gün için meraklıyız. İstanbul Yeni Havalimanı'nda dünya havacılığını kırmızıya ve beyaza boyamak için sabırsızız.”

Fotoğraflar, ilk baktığınızda sizi bir anlık geçmişe götürüyor ama sadece bir anlık. O sırada her ne kadar içinizden ‘Ne güzel 1960’lar stiline dönmüşler’ diye geçirseniz de kıyafetlere yakından baktığınızda, birbiriyle uyumsuz renkleri gördükçe hayal kırıklığına uğruyorsunuz…

Bir başka hayal kırıklığı ise bu tasarımların İtalyan modacı Ettore Bilotta’ya yaptırılmış olması… Zira biliyorum ki, işinin hakkını verecek profesyonel bir şekilde tasarlayacak pek çok Türk tasarımcı bulunabilirdi. Muhtemelen Bilotta’yı seçmelerindeki en büyük nedenlerden biri, kendisinin zaten hava yolları şirketleriyle çalışıyor olması…

THY Dilek Hanif’ten 2012 yılında personel kıyafetlerinin yeniden tasarlanmasını istemişti. Ama o dönem ne olduysa Hanif ve THY çalışmaktan vazgeçti. Yıllar sonra ise Hanif hakkında pek çok şey yazıldı. Ünlü moda tasarımcısı da hakkında çıkan dedikodulara dur demek için açıklama yaptı ve o zaman hazırladığı kıyafetleri gösterdi. Aslında keşke şimdi de Hanif ile çalışsalardı. Zira hazırlanmayan kıyafetler şimdiye nazaran oldukça modern bir tarzda tasarlanmış…

Bugün çıkan bir yazıda bu üniformalar için çok uğraşıldığı, host ve hosteslerin içinde rahat etmeleri için tasarlandığı, kumaşlarının özel olduğu yazıldı. Aslında özel olan pek bir şey yok gibi ortada. Örneğin Bilotta, yakın bir zamanda Alitalia için de kıyafetler tasarladı. Tasarımlara baktığınızda bizim kıyafetlerle tek farkı renkleri… E haliyle ülkeler farklı olunca renkler de farklı olmalı değil mi? Böylece ‘Kopyala yapıştır’ deme hakkı da ortadan kalkıyor…

Bir eleştirimiz de tercih edilen antrasit opak çoraplara, nene ayakkabısına benzeyen ayakkabılara ve eski okul çantalarına benzeteyen kol çantaları için olacak… En azından bu renklerden ve modellerden vazgeçilirse, gri elbise, kırmızı etek ceket takımları gerçekten çok şık. Ama gri pantolon kırmızı ceket, gri etek kırmızı ceket için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz…



MODACI DİLEK HANİF’TEN SÖZCÜ’YE ÖZEL AÇIKLAMA

Hanif yaptığımız haberin ardından bizlere ulaştı ve konuyla ilgili yorumlarını paylaştı. İşte Dilek Hanif’in açıklaması:

Sayın Hale Ceylan Barlas,

İtalya'dan Fransa ve ABD'ye kadar dünyanın tüm diğer gelişmiş ülkelerine baktığımızda, her ülkenin kendi değerlerine sahip çıktığını, sadece kendi moda tasarımcılarının çalışmalarını kullandığı bilinen bir gerçektir.

Bu Türkiye adına, özellikle tasarımı, inovasyonu uzun zamandır büyük emek ve bütçeler ayrılarak yapılan çalışmaları, yürütülen moda haftalarını, tasarımcılara sunulan ihracat desteklerini hiçe sayan ve dolayısıyla ülke olarak kendimizle düştüğümüz çelişkiyi ortaya koyan bir karardır.

Her şeyden önce ülkem adına, ardından da bir Türk tasarımcı olarak bu kararı son derce üzücü buluyorum.

Türkiye'nin yurtdışında en iyi şekilde temsil edilmesi için büyük emek harcayan bir tasarımcı ve iş kadını olarak, Türkiye'nin moda ve tasarım konusunda öncü bir ülke olduğunu ve kendi değerlerine sahip çıkması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim.

Tüm bu süreçte, yapılması gereken en doğru karar, Türk tasarımcılarla iş birliği içinde start alan çalışmaların, doğru bir ekiple yine Türk tasarımcılarla sonlandırılması olurdu.

İtalyan tasarımcının THY üniformalarını çalıştığını ilk öğrendiğimde, aşağıdaki 28 Şubat 2018 tarihli açıklamayı, Moda Tasarımcıları Derneği, işkadınları dernekleri ve birçok değerli köşe yazarına iletmiş ve görüşlerimi paylaşmıştım. Aşağıda tekrar bilginize sunuyorum.

Dilek Hanif – Moda Tasarımcısı

28.2.2018

Sayın Yetkili,

28 Şubat (bugün) tarihli Hürriyet Gazetesi'nde, Sayın Uğur Cebeci'nin “Kaftan yerine İtalyan” başlıklı haberine istinaden, Türkiye'de çalışan, üreten ve istihdam sağlayan bir kadın girişimci olarak sizinle bu konu ile ilgili birkaç önemli noktayı paylaşmak istedim.

Haberde, 2012 yılında şahsımın yaptığı tasarımlara, THY Yönetimi'nin müdahalesi sebebiyle koleksiyonun tamamlanamadığı, bu sebeple THY'nin aynı görevi bugün İtalyan Ettore Bilotta isimli değerli bir meslektaşıma verdiklerinden bahsedilmektedir.

İstihdam sağlayan, tekstil ihracatı yapan, Türkiye'nin yurt dışında en iyi şekilde temsil edilmesi için büyük emek harcayan bir tasarımcı ve iş kadını olarak hem ben, hem de aynı amaç için uğraşan pek çok kıymetli Türk meslektaşımla Türkiye'yi dünya markaları üreten bir ülke konumuna getirmek için canla başla çalışıyoruz. Ben ve meslektaşlarım, genç tasarımcılara örnek olmak ve yol açmak gibi bir misyonu da taşıyoruz zira Türkiye'de çok yetenekli genç isimler de yetişiyor. Bu sebeple ben gönülden inanıyorum ki, bahsi geçen koleksiyonu son derece profesyonel bir şekilde tasarlayacak pek çok Türk tasarımcı bulunabilirdi.

Mektubun ekinde göreceğiniz görseller, Dilek Hanif markamızla 2012 yılında THY için yapmış olduğumuz tasarımların fotoğraflarıdır. Bu konudaki değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum.

Türkiye'de çalışan ve üreten bir tasarımcı olarak dileğim, Türk kuruluşlarının kendi tasarımcı ve markalarına ve dolayısıyla değerlerine sahip çıkmaları, bu sayede de gelecek nesillere yatırım yapmalarıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dilek Hanif

Moda Tasarımcısı