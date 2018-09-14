THY’nin yeni personel üniformalarını İtalyan modacıya hazırlatmasına tepkiler büyüyor

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Türk moda tasarımcılarının birbiri ardına yaptığı açıklamalardan sonra tekstilciler, işadamları, dernekler de ayağa kalktı. Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) bir açıklama yaptı ve “Ülkemizin dünya çapındaki global markalarından biri olan Türk Hava Yolları’nın lansmanı yapılan yeni üniformaları için Türk tasarımcılarına işbirliği talebi gelmemiş olmasını Moda Tasarımcıları Derneği olarak kınıyoruz” dedi…

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Texmart Tekstil Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise Twitter hesabından Türk Hava Yolları’nın İtalyan moda tasarımcısı Ettore ile çalışmasını kınayan bir açıklama yayınladı. Tanrıverdi açıklamasında sorumluları istifaya davet etti ve sozcu.com.tr için de özel bir açıklama yaptı: “Kimsenin işine karışmak istemeyiz fakat Türk Hava Yolları global bir marka. Bakın şu an üniversitelerde binlerce öğrenci tasarım ve moda okuyor. Binlerce moda tasarımcımız var. Böyle bir işi yabancıların alması, tasarımcıların gelecekle ilgili beklentilerini köreltir. Derler ki ‘Ülkemiz demek ki bize inanmıyor, gidip yabancı ile çalışıyor.’ Dört beş yıldır başta Cumhurbaşkanı’mız olmak üzere tasarımın önemine dikkat çekiliyor. Bizler tasarımdan bahsederken, tasarıma destek vermezsek nasıl büyüyeceğiz? Olaya bir de şu durumdan bakmak lazım. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden THY’nin tasarımlarını görenler, bunları bir İtalyan modacının yaptığını görenler nasıl Türkiye’ye güvenip sipariş verecek? Açıkçası yapılan bizleri zor durumda bırakacak bir hamleydi. Üstelik hassas bir dönemdeyiz ve böyle bir dönemde ‘Yerli ve Milli’ bir duruş sergilemek gerekirken yeni kıyafetlerin tanıtımının zamanlaması çok yanlış.”

Bir tepki de CHP’li Milletvekili Umut Oran’dan geldi… Yapılanın yerli ve milli sanayimize büyük saygısızlık olduğunu vurgulayan Oran “Keşke THY’nin yeni üniformalarının tasarımı bir İtalyan yerine bir Türk tasarımcıya yaptırılsaydı. Üretimde ve tasarımda dünya markası olmuş bir hazır giyim sektörümüz varken, yurtdışından tedarik yerli ve milli sanayimize büyük saygısızlık ve haksızlık” dedi…

İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut da yaşananlara sessiz kalmadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Bulut “Yerli ve Milli derken THY neden Türk tasarımcılarla çalışmadığına açıklama getirmeli. Uluslararası alanda başarılarını kanıtlamış tasarımcılarımız varken neden İtaly? Çok yazık…” dedi…

Ünlü sanatçılardan konu ile ilgili bir tepki ya da yorum gelmezken şarkıcı Tan Taşçı sessiz kalmadı. Taşçı da Twitter hesabından konu ile ilgili düşüncelerini paylaştı: “Onca başarılı Türk modacımız varken Türk Hava Yolları’nın İtalyan modacılarla çalışması! THY bu sayede daha çok sefer mi açacak, ticari bir büyüme mi bekleniyormuş! Sefer tası gümüşten yeni geldik o işten.”