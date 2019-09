Timothee Chalamet’nin ilginç tarzı 76. Venedik Film Festivali’ne damga vurdu

Timothee Chalamet, The King - Kral filmindeki performansı dışında, dün 76. Venedik Film Festivali'ndeki kırmızı halı stiliyle de gündemde. Takım elbisesinin paçalarını kıvırarak farklı bir tarz ortaya çıkaran 23 yaşındaki oyuncuya 'Modanın kralı' lakabı takıldı!

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Timothee Chamalet, The King – Kral filmiyle, dün 76. Venedik Film Festivali’ndeydi. Kral filminin başrol oyuncusu 23 yaşındaki Chamalet, kırmızı halıya, tasarımcı Haider Ackermann imzalı, parıltılı, metalik bir takım elbise ile çıktı. Gösterişli olduğu kadar, sivri uçlu botları ve paçaları kıvrılmış pantolonuyla sıradışı bir stille kameralar karşısına geçen oyuncu, genelde klasik kumaşlar dışında, avangart tarzıyla biliniyor.

Kombini hakkında yorum yapan bir yazar, “Chalamet pantolonu da kendine göre yapmış. Baskılanmış pantolon klasik siyah botları daha iyi gösterebilmek için alta kadar kırvılmış, bunun da daha önce bir takımla yapıldığını hiç görmemiştim. Beklenmedik seçim mükkemmel olmuş, trend olmasını umuyorum” dedi.

Her ne kadar günümüz trendleri pek çok absürtlüğü içinde barındırıp, hiç olmaması gereken şeyler trend olunca, bu stilin de gençler tarafından tercih edilmesi an meselesi… Fakat stile genel olarak baktığımızda yapılan bu hamle şıklıktan bir hayli uzak olduğu gibi güzelim takım elbiseyi adeta harcamış…