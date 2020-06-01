Tolga Çam, Seren Serengil’i kıyafetlerinin parasını vermemekle suçladı

Tolga Çam, hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bir ünlü için kostümler hazırladığını, ama kıyafetleri geri isteyince sosyal medyadan engellendiğini söyledi. Herkes 'Kim bu ünlü' diye düşünürken, Seren Serengil sabah programında kendini ele verdi...

Ünlü moda tasarımcısı Tolga Çam, pek çok ünlü ismin sahne kostümlerini hazırlıyor. Çam’ın, reklam karşılığı, ortalaması 30 bin TL olan bu kostümlerden de para almadığı söyleniyor.

Çam, hafta sonu, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak kostüm verdiği ünlü kadınlardan birinin kıyafetleri geri göndermediğini açıkladı ve “Bu ünlü hanım kostümleri giyiyor, cebinden para çıkmadan havasını atıyor. Tolga Bey’e de teşekkür yerine, kostümleri geri isteyince Instagram’da engelleme gönderiyor” dedi.

Herkes, bahsedilen kişinin kim olduğunu merak ederken, Seren Serengil sunuculuğunu yaptığı sabah programında “Modacıların elbiselerini alıp reklam yapıyoruz ama yanlış yapıyoruz. Herkesin elbisesi giyilmez” diye bir yorumda bulununca, Çam’ın bahsettiği kişinin Serengil olduğu ortaya çıktı. Bu yorum üzerine ünlü modacı bu kez isim vererek, ard arda paylaşımlar yaptı.

“Ne olacak bu sizin aç halleriniz? Bedava kostüm alana kadar canım, cicim, bitanem, en iyi modacım. Kötü olunca yeni yetmelerden giyinilmez oldu değil mi” yazan Çam kimseye iyilik yapılmayacağının altını çizdi…