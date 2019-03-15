Tom Ford CFDA Başkanı oluyor
Tom Ford, CFDA yani Amerikan Moda Tasarımcıları Konseyi’nin yeni başkanı olmaya hazırlanıyor. Ford, 13 yıl başkanlık görevi yapan Diane von Furstenberg’ten görevi devralmaya hazırlanıyor.
72 yaşındaki Diane von Furstenberg’in istifası sonrası, Tom Ford’un başkanlığıyla ilgili nihai karar gelecek salı günü yapılacak konsey toplantısında verilecek. 52 yaşındaki Ford ile Furstenberg’in konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındıkları belirtildi.
Tom Ford, göreve gelirse CFDA’in Oscar de la Renta, Perry Ellis ve Carolyne Roehm gibi isimlerinde aralarında bulunduğu 11. başkanı olacak.