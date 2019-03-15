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Tom Ford CFDA Başkanı oluyor
Tom Ford CFDA Başkanı oluyor
Ünlü tasarımcı Tom Ford, Amerikan Moda Tasarımcıları Konseyi'nin (Council of Fashion Designers of America CFDA) yeni başkanı oluyor.
Moda 15 Mart 2019 - 11:27

Tom Ford, CFDA yani Amerikan Moda Tasarımcıları Konseyi’nin yeni başkanı olmaya hazırlanıyor. Ford, 13 yıl başkanlık görevi yapan Diane von Furstenberg’ten görevi devralmaya hazırlanıyor.

Tom Ford

72 yaşındaki Diane von Furstenberg’in istifası sonrası, Tom Ford’un başkanlığıyla ilgili nihai karar gelecek salı günü yapılacak konsey toplantısında verilecek. 52 yaşındaki Ford ile Furstenberg’in konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındıkları belirtildi.

Diane von Furstenberg

Tom Ford, göreve gelirse CFDA’in Oscar de la Renta, Perry Ellis ve Carolyne Roehm gibi isimlerinde aralarında bulunduğu 11. başkanı olacak.

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