Tomas Maier 17 yıllık Bottega Veneta serüvenini noktalıyor

2001 yılında Tom Ford tarafından işe alınan ve o günden bu yana Bottega Veneta Kreatif Direktörlüğünü üstlenen Tomas Maier, 17 yıl sonra görevi başkasına devredecek...

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Bottega Veneta demek Tomas Maier demek… Zira bu iki isim 17 yıldır adeta bir bütün haline geldi. O nedenle de İtalyan zarafetinin yalın ve zamansız duruşunu temsil eden markayı Maier’siz düşünmek zor.

2001’de Tom Ford tarafından işe alınan ve yıllardır görevini başarıyla sürdüren Tomas 17 yıl sonra kreatif alanda yaptığı pek çok başarıdan sonra görevi bırakıyor.

Kering’in CEO’su François-Henri Pinault da konu ile ilgili “Kendisine minnettarım. Bottega Veneta’daki kreatif direktörlük görevi boyunca gerçekleştirdiği inanılmaz başarılar için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek minnetini dile getirdi.

Kendi adını taşıyan bir markası bulunan Maier’nin tasarım yolculuğuna nasıl devam edeceği henüz bilinmese de, kendine ait olan markasına yoğunlaşacağını tahmin ediliyor. Bakalım 17 yıllık Maier koltuğuna kim geçecek.