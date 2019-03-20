Trans model podyumda düşmemek için adeta şov yaptı!

Begüm ve Deniz Berdan, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında sundukları 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunda, moda sektörünün LGBTQ'nun herhangi bir bireyini bir kutuya koyup klişeleştirmesine karşı hissettiklerini tasarımlarla dile getirdi ve LGBTQ bireylerini defilesine çıkardı…

Bu bireylerden biri de trans model Qubra… Siyah mini elbisesi, yüksek ökçe botları ve elindeki pembe çanta ile salına salına yürürken, dönüş esnasında ayağı tökezledi… Bir an düşecek diye herkes panik olmuşken, Qubra öyle profesyonel bir hamle yaptı ki, tökezlemeyi fırsata çevirdi ve herkesi şaşırtmayı başardı…

Yürüyüşünü sanki düşmek üzereymiş de toparlamaya çalışıyormuş gibi değiştiren Qubra, izleyenler arasında bulunan moda tasarımcısı Gökhan Yavaş’ın üzerine düştü ve ortaya eğlenceli anlar çıktı…

Dünden bu yana sosyal medya da bu şovu konuşuyor. Videolarda tam olarak ne olduğu anlaşılmadığı için herkes düşüp düşmediğini, bunu bir şov olup olmadığını merak ediyor… Bizim fikrimiz ise, trans modelin böyle bir şov yapacağından muhtemelen kendisinin dahi haberi yoktu ve her şey bir anda oldu…

Nitekim bizim tahminimiz doğru çıktı. Bugün ulaştığımız ve dünkü şovu ile bilgi aldığımız Qubra, ayağının tökezlediğini, düşmemek için bunu son anda şova dönüştürdüğünü söyledi…