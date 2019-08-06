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Transeksüel model Valentina Sampaio’nun Victoria’s Secret’a dahil olmasından sonra Ed Razek istifa etti
Transeksüel model Valentina Sampaio’nun Victoria’s Secret’a dahil olmasından sonra Ed Razek istifa etti
Brezilyalı model Valentina Sampaio'nun dün, Victoria's Secret'in Pink serisinin yüzü olduğu açıklandı. Bugün ise markanın pazarlama müdürü Ed Razek istifa etti.
Moda 6 Ağustos 2019 - 17:03

Dün, Victoria’s Secret tarihinde bir ilk gerçekleşmiş ve Brezilyalı model Valentina Sampaio, markanın Pink serisinin yüzü olmuştu. Dünyada büyük ses getiren bu durum, ünlü iç giyim markasının daha önce yaptığı talihsiz açıklamadan dolayı dolayı özür dilediğini düşündürdü.

Ed Razek solda konuşma yapan…

Hatırlarsanız VS markasının pazarlama müdürü Ed Razek, geçen yıl markanın bünyesinde kesinlikle transeksüel modellerin yer almayacağını söylemiş ve onun bu sözleri tepkilere yol açmıştı.
Bugün ise Razek’in istifa ettiği gündemde şok etkisi yarattı. Sampaio’nun şirketle anlaşmasının ardından görevinden ayrılan pazarlama müdürünün bu kararını sevinçle karşılayanlar da oldu, yaptığının hata olduğunu düşünenler de…

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