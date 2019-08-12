Travis Scott’tan Kylie Jenner’a 2 milyon TL’lik doğum günü hediyesi

Doğum günü kutlamaları kapsamında ailesi ve arkadaşlarıyla İtalya’da tatilde olan Kylie Jenner, 22’nci yaş gününü, 1 haftalık kiralama ücreti 1. 2 milyon dolar olan, lüks bir yatta kutladı. Kızı Stormi’nin babası olan ünlü şarkıcı Travis Scott ise Jenner’a, kişiselleştirilmiş bir kolye hediye etti.

Kylie Cosmetics markasının dudak logosunu, elmas kaplı bir kolye yaptıran Travis’in, bu özel hediyeye 375 bin dolar, yani yaklaşık olarak 2 milyon TL ödediği konuşuluyor. Takı ve stil uzmanı Lauren McCawley 375 bin dolar olabileceğini söylerken, The Diamond Pro CEO’su Michael Fried ise bu özel ısmarlama mücevherin kesinlikle yarım milyon dolardan fazla ettiğini belirtti.