Trendyol, Morhipo ve Hepsiburada’dan Efsane Cuma indirimleri! Kara Cuma gece yarısı itibari ile başlıyor…

Black Friday 2018 yani Efsane Cuma indirimleri başlıyor. Tüm dünyada alışveriş çılgınlığı olan Kara Cuma için geri sayım başladı. İndirimleri yakalamak isteyenler gece yarısından alışverişe başlayacak. Hepsi Burada, Morhipo ve Trendyol da Black Friday yani Kara Cuma kapsamında indirimlere gidiyor. İşte alışveriş siteleri Trendyol, Morhipo ve Hepsiburada indirimleri...

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Dünyada “Black Friday” olarak bilinen indirim kampanyası döneminde Hepsiburada, Trendyol ve Morhipo Efsane Cuma adı altında indirimlere gidiyor. Hepsiburada´da “Efsane Cuma” Perşembe´yi Cuma´ya bağlayan gece yarısı başlayacak. Morhipo ve Trendyol’da ise 20-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

HEPSİBURADA EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ

Dünyada “Black Friday” olarak bilinen indirim kampanyası dönemine Hepsiburada olarak “Efsane Cuma” adını verdiklerini anlatan Timirci, “Efsane Cuma döneminde yaptığımız kampanya ile Türkiye'de ticaretin canlanmasına destek oluyoruz ve yılın en uygun fiyatlarının müşterilerle buluşmasını sağlıyoruz.” diye konuştu. Hemen hemen her kategoride yüzde 80'e varan indirimler yapacaklarını anlatan Timirci, botlarda 39,90 liradan başlayan, montlarda 49,90 liradan başlayan fiyatların müşterilerin ev ekonomilerini rahatlatacağını söyledi.

Efsane İndirim alışverişi için talebin geçen yıla göre katlanarak artmasını beklediklerini söyleyen Timirci, şunları kaydetti: “Geçen sene Efsane Cuma günü 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştık ve 252 milyon TL'lik ciro ile perakende tarihinde rekor kırmıştık. Bu yıl da ekonomimizin canlanması ve Türkiye'nin kazanması için bir günde 45 günlük ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sene hedefimiz 20 milyon ziyaretçinin sitemizde olması.

TRENDYOL EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ

Alışveriş devi Trendyol’da 20-25 Kasım tarihleri arasında Efsane İndirimler günü yaşanıyor. Birçok ürün sepette yarı fiyatına gelecek. Mağazalar sabah saat 5 – 6 gibi çok erken saatlerde hizmet vermeye başlıyor. Hatta son zamanlarda bazı mağazalar Black Friday'i gece 12'de başlatma kararı aldı. Bunun sonucunda mağazaların önünde şaşılacak derece uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanlar gece kamp yaparak sınırlı sayıdaki ürünleri almak için birbirleriyle yarışıyor. Bunun dışında gün içinde oluşan uzun yaya ve araç kuyrukları, gürültü gibi etkenler Black Friday adının hakkını veriyor. Peki, Black Friday hangi mağazalarda? Neredeyse tüm mağazalarda bu gün varken en fazla indirim “cep telefonu” , oyun konsolu, tablet gibi elektronik ve de tekstil ürünlerinde, özelikle de gelinlik, ayakkabı, giyim, elbise, kozmetik & kişisel bakım ve kitap gibi ürün kategorilerinde yapılmaktadır.

MORHİPO BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ

Morhipo Sıradışı İndirimler konsepti ile Black Friday'e özel kampanya ile indirimler sunuyor. Birçok popüler markanın ürünlerinden %90'a varan indirimler sağlayan Morhipo'nun indirimleri ile avantajlı online alışveriş yapabilirsiniz. İşte, “Morhipo’nun kara cuma” gününde indirim uyguladığı ürünlerden bazıları;

Erkek Giyim

Kadın Giyim

Parfümler