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Troll bebek saçları 2019’da trend olmaya aday
Troll bebek saçları 2019’da trend olmaya aday
Londra ve Fransa erkek moda haftalarında gördüğümüz Troll bebeklerin saçlarına benzeyen ilginç saç modellerini şimdi de Paris Moda Haftası'nda ünlü modacı Thom Browne'nun defilesinde karşımıza çıktı. Bakalım 2019'un hakimi Troll'ler mi olacak...
Moda 24 Ocak 2019 - 13:52

Her daim hazırladığı enteresan koleksiyonlarla adından söz ettiren Thom Browne, geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası’nda yeni koleksiyonunu sergiledi. Defilede kıyafetler kadar modellerin Troll bebek saçları da dikkat çekiciydi.
trol-bebek-trendiNe var ki 1990’lara damgasını vurmuş bu tip Troll bebeklerin saçlarına benzeyen modelleri ilk kez görmedik. Geçtiğimiz ay düzenlenen Londra ve Fransa erkek moda haftalarında da karşımıza çıktı, fakat kimse bunun bir akım olabileceğini düşünmedi…
trol-bebek-trendi1Hala daha trend olur mu olmaz mı bilemiyoruz ama ki umalım da olmasın, moda olduğu takdirde artık takım elbiselerle karşımıza çıkabilir, ofis ortamlarında ve sokaklarda sık sık görebiliriz…
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