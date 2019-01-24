Troll bebek saçları 2019’da trend olmaya aday

Her daim hazırladığı enteresan koleksiyonlarla adından söz ettiren Thom Browne, geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası’nda yeni koleksiyonunu sergiledi. Defilede kıyafetler kadar modellerin Troll bebek saçları da dikkat çekiciydi.

Ne var ki 1990’lara damgasını vurmuş bu tip Troll bebeklerin saçlarına benzeyen modelleri ilk kez görmedik. Geçtiğimiz ay düzenlenen Londra ve Fransa erkek moda haftalarında da karşımıza çıktı, fakat kimse bunun bir akım olabileceğini düşünmedi…

Hala daha trend olur mu olmaz mı bilemiyoruz ama ki umalım da olmasın, moda olduğu takdirde artık takım elbiselerle karşımıza çıkabilir, ofis ortamlarında ve sokaklarda sık sık görebiliriz…

