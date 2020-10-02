Trump’ın kızı Arabella’nın kıyafeti Türkiye’den

Sorci and Fofa’nın kurucusu Burcu Akdarı Toprak, Beyaz Saray’da düzenlenen Cumhuriyetçi Parti’nin Ulusal Kongresi’nde Ivanka Trump’ın kızı Arabella’nın Türk çini motiflerinden esinlenerek hazırladıkları özel tasarımı giydiğini söyledi.
ABD Başkanı Donal Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın internet üzerinden alışveriş yaptığını anlatan Toprak, şunları söyledi:
* Ivanka Trump, online olarak yaptığı alışverişle kızı Arabella’ya, Türk çini motiflerinden esinlenerek tasarladığımız mavi beyaz elbiseyi aldı.
* Beyaz Saray’da düzenlenen kongrede Trump Ailesi toplu fotoğraf verdi. Bu aile fotoğrafında Ivanka Trump’ın kızı Arabella bu özel tasarımımızı giydi.
* Trump Ailesi için böylesi önemli bir günde kıyafetimizin tercih edilmesi markamız kadar Türk moda endüstrisi için de gurur vericidir. (İHA)