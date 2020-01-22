Tuba Büyüküstün’ün Rise of Empires: Ottoman stili

Netflix'in başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez'in paylaştığı belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman'ın özel gösterimi, dün akşam gerçekleşti. Tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alan yapımın ilk bölümünün gösterildiği gecede Tuba Büyüküstün’ün ne giyeceği de merak konusuydu…

Daha önce yurtdışında katıldığı etkinliklerde stiliyle öne çıkan Büyüküstün, başrolünde yer aldığı dizinin galası için son derece sıradan bir tercih yapmış. Dolce&Gabbana markasına ait fırfırlı bluz ve ucu dantelli etek, oldukça demode… Dizinin galası şayet bundan iki yıl önce yapılsaydı ve ünlü oyuncu bu kıyafetle katılsaydı, pek göze batmazdı, çünkü 2018’de fırfırlı gömlekler oldukça popülerdi. Fakat ne etek ne de gömlek için ‘Zamansız parçalar’ diyemeyeceğim… Zira ikisinin de modası geçti… 15 bin 400 TL’lik stili her ne kadar demode olsa da, Büyüküstün oldukça zarif bir görünüm elde etmeyi de başarmış. Zarafeti ve güzelliği, her şeyi kapatmış…