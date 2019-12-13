Tuba Ergin’den yeni yıla özel koleksiyon

Türkiye’de sürdürülebilir modanın öncülerinden biri olarak da tanınan tasarımcı Tuba Ergin, yeni yıl koleksiyonu 'The Season to Sparkle' ile tüm kadınları, içlerindeki güçlü ve ışıltılı enerjiyi keşfetmeye davet ediyor!

Koleksiyonlarını sıra dışı, güçlü, çevreye duyarlı ve rafine kadınlar için tasarlayan Tuba Ergin, yeni yıl şıklığıyla fark yaratmak isteyenler için özel bir koleksiyon hazırladı. ‘The Season to Sparkle’ adlı koleksiyonda kırmızı dökümlü krep ve satenler, drape yakalar, büzgüler, vatkalı ve pileli, güçlü omuzlar öne çıkıyor.

Işıltılı payet kumaşlardan mini ve diz boyu elbiseler, prenses yakalı kruvaze elbiseler de yer alıyor. Lame (gümüş) ve dore (altın sarısı) renklerinin, metalik crinkle kumaşlarla buluştuğu, bol büzgülü formlar ve hacimli kollar da 2020'ye parti modunda girmeyi planlayanları bekliyor.

Deri pantolon ve kadife etekler, metalik payetli üstlerle kusursuz görünümler yaratıyor. 2020'nin öne çıkan kumaşlarından yakma kadife, yeni yıl koleksiyonundaki, özellikle de karın, bel ve basen bölgesini toparlayan slim fit kalıplarla tasarlanan bisiklet yaka mini elbiselerde kendini gösteriyor.

Balo ve daha ağır davetler için tasarlanan, omuz vurgulu, vücudu takip eden, yine bel bölgesinde slim fit işçiliğin kullanıldığı, kar beyazı, kuyruklu tuvalet adeta bir yılbaşı masalını resmediyor.