Tuba Ünsal, 90’lar modasına uydu, bisikletçi taytı giydi

1990’larda Lady Diana’nın en sevdiği parçalardan biri olan bisikletçi taytları, 2018’de Kim Kardashian sayesinde hayatımıza hızlı bir giriş yapmıştı. Kim, eşi Kanye West’in 2018 yaz koleksiyonunda yer alan bisiklet taytlarını giyerek pek çok kadına ilham vermiş ve moda dünyasını ele geçirmişti.

Aradan geçen bir yılın ardından bu taytlar hala hayatımızda. Topuklu, sandalet ya da spor ayakkabılarla rahatlıkla kombinlenebilen taytı giyen ünlü isimlerden biri de Tuba Ünsal… Dün Bebek’te oğlu Civan Mert ile görüntülenen Ünsal, siyah bisikletçi taytını spor ayakkabı ile kombinlenmeyi tercih etmiş.

Ünsal’ın belden aşağısına lafımız yok lakin, belden yukarısı çıfıt çarşısı gibi. Kafada bir taç, kulaklarda küpeler, güneş gözlüğü, çantanın zinciri, boynunda bol bol kolye… Bakarken dahi gözünüz yoruluyor…